Россия исходит из того, что Иран сохранит приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы по-прежнему исходим из того, - собственно, об этом, в том числе, шла речь в ходе совсем недавней встречи, которая была два дня назад, в Бишкеке у [президента России Владимира] Путина и [президента Ирана Хасана] Роухани, - что Иран останется в рамках ядерной сделки и сохранит приверженность своим обязательствам", - сказал представитель Кремля.

8 мая 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана объявил о приостановке страной исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит перестройку реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью. 17 июня представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран после 27 июня этого года оставляет за собой право хранения свыше 300 кг обогащенного урана на территории страны вопреки СВПД, а также прекращает экспортировать тяжелую воду.

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