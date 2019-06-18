https://news.day.az/world/1129996.html Полицейский случайно подстрелил шокером своего напарника - ВИДЕО
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Полицейский случайно подстрелил шокером своего напарника - ВИДЕО
В Майами полицеские стали свидетелями наркосделки между двумя бездомными. При попытке задержания покупатель убежал, а продавец начал оказывать сопротивление.
Тогда один из стражей правопорядка сделал несколько предупредительных выстрелов, а затем достал тазер, чтобы усмирить буйного наркоторговца. Вот только по нелепой случайности он попал в своего напарника, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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