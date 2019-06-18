Баскетболист Шакил О'Нил получит более $4,1 млн в течение трех лет за рекламу продукции сети пиццерий Papa John's. О'Нил в течение этого срока будет не только новым лицом сети, но также ее инвестором и членом совета директоров, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подробности соглашения между Papa John's и фирмой спортсмена ABG-Shaq изложены в уведомлении, размещенном в понедельник федеральной Комиссией по ценным бумагам и биржам США. О'Нил в рамках совместного предприятия вложил $840 тыс. в девять пиццерий сети в городе Атланта (штат Джорджия) и получил таким образом долю в 30% в этих предприятиях. Этот показатель может быть доведен до 36% 15 марта 2022 года.

Сеть пиццерий взамен получила право использовать изображения баскетболиста, его образ, прозвище и другие элементы интеллектальной собственности. В частности, вход в одну из пиццерий в Атланте украшают гигантский автограф О'Нила и отпечатки его кроссовок 56-го размера. Ему компенсируются расходы, "связанные с маркетингом и персональными услугами". Контракт истекает в марте 2022 года и может быть продлен максимум на один год по взаимной договоренности сторон.

О назначении О'Нила в состав совета директоров Papa John's было официально объявлено в марте. Сеть пыталась таким образом восстановить свою репутацию после скандала вокруг ее основателя Джона Шнаттера. Тому пришлось уйти в отставку после того, как в СМИ попала информация о том, что в мае прошлого года во время закрытого совещания с сотрудниками он произнес оскорбительное для афроамериканцев слово. Продажи Papa John's упали в 2018 году на 7,3%.

47-летний бывший центровой О'Нил является четырехкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации США, олимпийским чемпионом и чемпионом мира. При росте 2,16 м и весе 147 кг он играл в шести клубах в течение 19 лет своей спортивной карьеры. В 2016 году его имя было внесено в Зал славы баскетбола. Состояние О'Нила оценивается в $400 млн.

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