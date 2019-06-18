https://news.day.az/world/1130039.html Россия и Иран обсуждают разработку ряда месторождений на Каспии
Россия и Иран обсуждают разработку ряда месторождений на Каспии
Россия и Иран ведут переговоры о совместной разработке ряда месторождений на иранском шельфе Каспийского моря. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России, сопредседатель межправкомиссии с Ираном Александр Новак после заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Есть ряд предложений по разработке месторождений совместно с иранскими компаниями. Но это еще на стадии обсуждения, поэтому более детально можно будет говорить потом, когда будут конкретные предложения по взаимодействию между компаниями", - сказал он.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре