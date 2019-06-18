Россия и Иран ведут переговоры о совместной разработке ряда месторождений на иранском шельфе Каспийского моря. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России, сопредседатель межправкомиссии с Ираном Александр Новак после заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Есть ряд предложений по разработке месторождений совместно с иранскими компаниями. Но это еще на стадии обсуждения, поэтому более детально можно будет говорить потом, когда будут конкретные предложения по взаимодействию между компаниями", - сказал он.

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