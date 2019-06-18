В Сети появилось видео из Гатчины, где спасателям удалось извлечь кошку, которая пять дней провела в бетонной плите в подъезде.

Как передает Day.Az со ссылкой на ren.tv, на ролике запечатлена спасательная операция.

Хозяева животного поблагодарили спасателей, а также представителя строительной фирмы за помощь с перфоратором,

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!