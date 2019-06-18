https://news.day.az/world/1130047.html Видео спасения кошки, которая 5 дней провела в бетонной плите - ВИДЕО
Видео спасения кошки, которая 5 дней провела в бетонной плите - ВИДЕО
В Сети появилось видео из Гатчины, где спасателям удалось извлечь кошку, которая пять дней провела в бетонной плите в подъезде.
Как передает Day.Az со ссылкой на ren.tv, на ролике запечатлена спасательная операция.
Хозяева животного поблагодарили спасателей, а также представителя строительной фирмы за помощь с перфоратором,
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