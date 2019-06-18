Страшный инцидент с хладнокровной автоледи, которая смогла его снять, произошёл в Таиланде, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Предположительно, находясь за рулём автомобиля, девушка вела прямую трансляцию на "Фейсбуке", пишет Al-Wafd. И в какой-то момент на регистратор попало, как на неё мчится фура, которую занесло на повороте. Но автоледи очень повезло: большегруз пролетел мимо, хотя содержимое фургона и накрыло её машину.

Но больше всего поражает реакция девушки, которая попала на камеру телефона. Автоледи довольно спокойно встретила момент аварии, а после, тайка с железными нервами невозмутимо стала о чём-то спрашивать сидевшего рядом пассажира.

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