Снос недостроенного здания в городе Чанчунь (провинция Гирин, КНР), был запечатлён жительницей дома, расположенного напротив, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

15 июня многоэтажное недостроенное здание рухнуло рядом с жилым домом, жители которого пережили в прямом смысле землетрясение.

Владельцы снесённого недостроя позже пообещали всем пострадавшим денежную компенсацию за выбитые стёкла и пережитые не самые приятные ощущения.

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