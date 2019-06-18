https://news.day.az/world/1130075.html Строители чуть не снесли два дома, вместо одного - ВИДЕО
Строители чуть не снесли два дома, вместо одного - ВИДЕО
Снос недостроенного здания в городе Чанчунь (провинция Гирин, КНР), был запечатлён жительницей дома, расположенного напротив, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
15 июня многоэтажное недостроенное здание рухнуло рядом с жилым домом, жители которого пережили в прямом смысле землетрясение.
Владельцы снесённого недостроя позже пообещали всем пострадавшим денежную компенсацию за выбитые стёкла и пережитые не самые приятные ощущения.
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