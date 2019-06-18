Население Земли в 2050 году составит почти 9,7 млрд человек, а к 2100 году достигнет 11 млрд и будет увеличиваться, хотя и более медленными темпами, чем предполагалось ранее. Таков общий вывод опубликованного в понедельник доклада ООН с расчетами населения мира до конца века, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Демографы прогнозируют, что уже через восемь лет Индия опередит Китай по численности населения и к середине столетия возглавит список стран, вносящих наибольший вклад в рост численности на Земле. В этот перечень авторы доклада также внесли Нигерию, Пакистан, Демократическую Республику Конго, Эфиопию, Танзанию, Индонезию, Египет и США. Согласно этому прогнозу, самым многолюдным регионом останется Азия, а быстрее всего будет увеличиваться население Африки. В частности, в государствах тропической Африки число жителей практически удвоится к 2050 году.

В Австралии, Новой Зеландии, государствах на севере Африки, в странах Латинской Америки темпы прироста населения напротив замедлятся, говорится в докладе. В целом же, по прогнозам экспертов ООН, население Земли будет стареть в результате увеличения продолжительности жизни и снижения темпов деторождения. В 2050 году 16% жителей Земли окажутся в возрасте 65 лет по сравнению с 9% в настоящее время. В Европе и Северной Америке к середине века 65-летние составят четверть всего населения.

"Многие страны с быстро растущим населением относятся к категории беднейших, и там демографические процессы прибавят трудностей в усилиях по ликвидации бедности, по установлению социального равенства, искоренению голода и повышению качества здравоохранения и образования", - прокомментировал в газете Hindustan Times выводы доклада заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньмин. Он напомнил, что средняя продолжительность жизни в бедных странах сейчас на семь лет меньше, чем в развитых.

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