В Японском море произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в Японском море рядом с префектурой Ямагата, объявлена угроза цунами. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился у побережья префектуры Ямагата, а очаг залегал на глубине около 10 км.
По прогнозам сейсмологов, высота цунами может составить 1 м. Предупреждение о нем получили жители префектур Ямагата, Ниигата и Исикава. В связи с землетрясением приостановлено движение на ряде железнодорожных веток в Ниигате и Ямагате. Подземные толчки ощутили жители практически всего северо-восточного региона Японии. Небольшие колебания чувствовались также в Токио.
Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
При канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ в связи с мощным землетрясением создали экстренный штаб по сбору информации, сообщило агентство Kyodo.
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