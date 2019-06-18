Командир экипажа рейса MH370 Захария Ахмад Шах причастен к гибели пассажиров Boeing 777 "Малазийских авиалиний".

Об этом сообщает The Atlantic, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе расследования эксперты выяснили, что Шах сам отклонил воздушное судно от курса, предположительно убив второго пилота перед этим, а затем осуществил разгерметизацию самолета на высоте более 12 тысяч километров.

Эти действия летчика привели к тому, что у пассажиров Boeing 777 закончился кислород и они задохнулись перед тем, как самолет предположительно рухнул в воды Индийского океана.

Авиакатастрофа произошла в ночь на 8 марта 2014 года, когда самолет Boeing 777, совершавший перелет из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров. На борту самолета находились 238 человек.

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