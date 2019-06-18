В штате Миннесота, США, мужчина спас своего сына и погиб.

Об этом сообщает региональный портал Fox 2 News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вечером в субботу, 15 июня, трехлетний ребенок упал с моста в реку. Его отец, 31-летний Кристофер Франклин Николас Шульц (Christopher Franklin Nicholas Schultz), бросился в воду за ним. Из-за сильного течения мужчине пришлось приложить усилия, чтобы не дать ребенку утонуть. Очевидцы вытащили мальчика, однако его отца спасти не удалось. Здоровью ребенка ничего не угрожает, он отделался несколькими царапинами.

По словам местного жителя Билла Уикума (Bill Wickum), Шульц сделал все, чтобы сын выжил, учитывая всю опасность ситуации. Он надеется, что когда мальчик вырастет, он оценит жертву своего отца.

Ранее сообщалось, что в американском штате Айова мужчина спас пятилетнюю дочь от собаки ценой своей жизни и прослыл героем. Его с многочисленными ранениям доставили в больницу, где была зафиксирована смерть. Собака принадлежала одному из членов семьи - владельцу дома, где произошло нападение.

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