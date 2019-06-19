Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле трех новых пакетов санкций против Анкары в связи с закупкой турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Блумберг.

По данным агентства, самый серьёзный пакет санкций, который обсуждается чиновниками в Совете Национальной Безопасности США, госдепартаменте и министерстве финансов США, "расшатает и без того переживающую трудные времена экономику Турции".

Отмечается, что на данный момент наибольшую поддержку нашла идея введения против нескольких компаний в оборонном секторе Турции санкций, предусмотренных законом CAATSA, которыми облагаются стороны, ведущие бизнес с Россией. Такие санкции, по данным агентства, должны отдалить компании от американской финансовой системы, что сделает практически невозможной для них покупку американской продукции или продажу своей продукции на территории США.

По данным источников агентства, новые санкции могут быть введены уже в июле, когда Турция начнет получать С-400. При этом, по мнению источников с турецкой стороны, Анкара остается непреклонной перед угрозами введения санкций США, так как "доверие Вашингтону полностью подорвано".

Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в первой половине июля. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.

Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!