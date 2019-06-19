12 июня автовладелец, отметивший день рождения друга в городском округе Ордос (автономный район Внутренняя Монголия, КНР), решил доверить управление автомобилем своей жене, недавно получившей водительское удостоверение.

Как передает Day.Az со ссылкой на rai77.com, молодая китаянка продемонстрировала супругу своё умение управлять автомобилем и, выезжая со стоянки, разбила пять транспортных средств. Видеорегистратор, установленный в салоне легковушки виновников ДТП, запечатлел агрессивный стиль вождения в исполнении неопытной китайской автолюбительницы.

Прибывшие на место аварии полицейские, ознакомившись с кадрами видеозаписи, обвинили молодожёнов в аварии и посоветовали автовладельцу больше не пить, чтобы не попадать в подобные ситуации,

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