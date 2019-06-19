Раджеш Талвар попытался запрыгнуть в тамбур электропоезда, отходящего от платформы в городе Джхарсугуда (штат Орисса, Индия).

Видеокамера, установленная на станции, запечатлела момент падения индийца с платформы. Очевидцам шокирующего происшествия удалось предупредить машиниста и он спустя некоторое время остановил состав, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По информации СМИ, Раджеш Талвар, переживший не самые приятные моменты в своей жизни, был поднят на платформу подоспевшими полицейскими. Индиец не пострадал и занял место в вагоне поезда, под колёса которого он чудом не угодил.



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