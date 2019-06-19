Инцидент произошел на автомобильной заправке в США. В то время, как женщина находилась рядом с авто, неподалеку проехала другая машина, из нее выскочил пассажир, который направился к Mercedes, чтобы угнать его, пока автовладелица стоит снаружи, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Впрочем, на этот раз маневр угонщиков не удался. Женщина сразу поняла, с какой целью к ее авто приближается незнакомец. Она тут же запрыгнула в открытое окно автомобиля. Угонщик не ожидал такого поступка, поэтому счел за лучшее исчезнуть с места событий.



Автовладелица отметила, что она оцарапала лицо, когда запрыгивала в автомобиль, но осталась довольна тем, что ее быстрая реакция предотвратила угон автомобиля. И, хотя преступление не было совершено, она тут же позвонила в полицию. Угонщиков пока не нашли.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!