Компания Apple рассматривает возможность переноса части производства из Китая в государства Юго-Восточной Азии. Как пишет японская деловая газета Nikkei, фирма Тима Кука обратилась к ключевым китайским партнерам (включая Foxconn, Pegatron и Wistron) с просьбой оценить затраты на перевод 15-30% мощностей в другие страны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Причина "переезда" - торговая война между США и КНР. Ожидается, что к концу этого месяца конфликт ужесточится еще сильнее, когда администрация Дональда Трампа повысит тариф с 10 до 25% на планшеты, смартфоны, ноутбуки и другие китайские товары на сумму $200 миллиардов.



Тем не менее, как бы ни закончилось это противостояние, в Apple все равно намерены диверсифицировать производство. Собеседник газеты называет и другие причины частичного ухода компании из Китая: низкую рождаемость, рост затрат на рабочую силу и риски, связанные с централизацией производства в одной стране.

По данным Nikkei, в Apple изучают вариант частичного переноса сборки и производства "фруктовой" продукции в страны Юго-Восточной Азии, причем Индия и Вьетнам стоят в приоритете. Ранее в Индии собирался недорогой iPhone SE, а в прошлом году компания Тима Кука задумалась, чтобы производить там модели премиального уровня - с целью избежать тарифов на импортные смартфоны. Помимо Индии и Вьетнама, в Apple рассматривают Мексику, Индонезию и Малайзию.

В обозримом будущем, однако, Китай останется главным местом производства "яблочной" техники. На данный момент именно там собирается почти 90% продукции Apple. От производства i-устройств зависят 5 миллионов рабочих мест в КНР, а напрямую на американскую компанию работают 10 тысяч человек.

Только на то, чтобы наладить производственные процессы в других странах, понадобится не менее 18 месяцев, а его результаты будут видны не раньше чем через 2-3 года.

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