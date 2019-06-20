По меньшей мере семь детей пропали без вести в результате крупной аварии, которая произошла в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел в окрестностях города Лакхнау, столицы данного региона. Автобус, в котором находились 29 человек, возвращался ночью со свадьбы. По неизвестной причине водитель потерял управление, из-за чего машина перевернулась и рухнула в реку.

Местным жителям удалось еще до прибытия экстренных служб спасти всех 22 взрослых, однако следов детей обнаружить не удалось. Полиция полагает, что сильное течение могло унести их далеко от места ДТП. К операции была привлечена команда аквалангистов, но до сих пор поиски детей результатов не принесли.

Верховное руководство штата было проинформировано о случившемся и распорядилось приложить максимум усилий для поиска и спасения пропавших.

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