https://news.day.az/world/1130560.html Крупный взрыв в Афганистане: есть погибший и раненые
Крупный взрыв в Афганистане: есть погибший и раненые
По меньшей мере один человек погиб, 14 пострадали в результате взрыва на востоке Афганистана. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News.
По словам представителя губернатора провинции Нангархар Аттауллаха Хогьяни, самодельное взрывное устройство взорвалось в городе Джелалабад в провинции Нангархар.
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