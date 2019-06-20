10:44

Взрыв, предположительно, из-за утечки бытового газа произошел утром в четверг в жилом двухэтажном доме в Гориции на севере Италии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TGCOM24.

По его данным, взрыв привел к частичному обрушению здания. Под завалами могут находиться три человека, уточняет телеканал.

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11:45

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