https://news.day.az/world/1130561.html В Италии прогремел взрыв, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
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В Италии прогремел взрыв, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
10:44
Взрыв, предположительно, из-за утечки бытового газа произошел утром в четверг в жилом двухэтажном доме в Гориции на севере Италии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TGCOM24.
По его данным, взрыв привел к частичному обрушению здания. Под завалами могут находиться три человека, уточняет телеканал.
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11:45
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