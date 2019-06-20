Британская королева Елизавета II наградила американского дизайнера Ральфа Лорена знаками отличия почетного рыцаря-командора Британской империи. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, дизайнер был награжден на закрытой церемонии в Букингемском дворце. Присужденные королевой знаки отличия Лорен получил от принца Чарльза.

Подчеркивается, что Лорен является первым американским дизайнером, получившим звание почетного рыцаря за вклад в моду.

По словам дизайнера, он всегда был вдохновлен историей, традициями и культурой Соединенного Королевства и считает получение рыцарского звания "особым моментом", поскольку отмечает 50 лет в мире моды.

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