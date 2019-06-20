Администрация японского города Мисава, где расположена база военно-воздушных сил самообороны Японии, заявила о намерении разрешить возобновление полетов истребителей-невидимок F-35A после аварии одного из них в апреле этого года. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо.

Многоцелевой истребитель F-35A потерпел крушение 9 апреля, его обломки были обнаружены в Тихом океане в районе префектуры Аомори. Пилот числится пропавшим без вести. Как сообщали японские СМИ, это было первое в мире крушение самолета F-35A производства компании Lockheed Martin. Полеты истребителя на базе Мисава были приостановлены.

Мэр Мисавы Ёсинори Кохияма встретился в четверг с заместителем министра обороны Японии Харуо Моритой и передал ему, что городской совет не имеет возражений против возобновления полетов.

Ранее власти пришли к заключению, что причиной аварии стал человеческий фактор, а не технические неполадки самолета.

Как отмечает агентство Киодо, ожидается, что полеты F-35A будут возобновлены в ближайшее время.

На базе Мисава с января 2018 года было размещено 13 новых истребителей F-35A вместо старых F-15 и F-4. Эта мера, как сообщали местные СМИ, направлена, прежде всего, против растущей военной активности Китая. Ожидается, что к весне 2028 года Япония будет обладать 62 такими самолетами.

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