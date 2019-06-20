В деле об убийстве экс-спецназовца ГРУ, ветерана войны в Сирии 24-летнего Никиты Белянкина (он был убит ножом, когда заступился за двух парней около кафе в подмосковном Путилкове) - новый поворот. Отец одного из участников драки Оганнеса Айрапетяна объявил его в розыск и уверяет: сын был тяжело ранен, возможно, даже умер от травм. Меж тем, следствие, по некоторым данным, как раз его подозревает в нанесении смертельного удара.

Как передает Day.Az, об этом пишет "Московский комсомолец".

В ночь на 2-е июня около кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково в Красногорском районе Подмосковья произошла массовая драка. Попытавшийся разнять участников драки бывший военнослужащий спецназа ГРУ Никита Белянкин был убит, еще один мужчина получил ранения. СК возбудил дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве, которое расследует Главное следственное управление ведомства.

По делу были задержаны четыре человека, трое из них, включая обвиняемого в убийстве Сергея Ходжаняна, уже арестованы. В качестве фигурантов уголовного дела об убийстве экс-спецназовца Никиты Белянкина проходят граждане России Сергей Ходжанян, Рудик Манукян, Артур Акобян, Давид Егиазарян и Сурен Маркосян и граждане Армении Нарек Степанян, Гамлет Айрапетян и Саак Саакян, которым инкриминируется хулиганство. Вину они не признают.

В той драке приняли участие сразу три сына Ромика Айрапетяна - кроме Оганнеса, это Гамлет и Грант, они арестованы.

С другой стороны, под "горячую руку" следствия мог попасть и невиновный - по крайней мере так считают местные жители, которые собрали сотню подписей в поддержку бармена Нарека Степаняна. Нарека задержали самым первым, вменив 105 статью УК "убийство" (потом переквалифицировали на "хулиганство").