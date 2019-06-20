Американский военный беспилотник действительно был сбит над Ормузским проливом. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного чиновника США.

Источник сказал, что беспилотник MQ-4C Triton, принадлежащий американскому военно-морскому флоту, был сбит ракетой класса "земля-воздух". Никаких дополнительных подробностей не сообщается.

MQ-4C Triton - разведывательный беспилотник, создаваемый по заказу авиации американского флота с использованием отдельных элементов стратегического дрона-разведчика RQ-4 Global Hawk, эксплуатируемого в ВВС США с 2004 года. Впервые взлетел в 2013 году. Начало опытно-боевой эксплуатации намечено на 2018 год, достижение полной готовности - к 2023-му.

Ранее представитель Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) капитан Билл Урбан заявил, что Иран не мог сбить американский беспилотник. Перед этим военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что сбили беспилотный разведывательный аппарат США.

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