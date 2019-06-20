По меньшей мере пять человек погибли, не менее 42 получили ранения различной степени тяжести в крупной аварии, которая произошла в центральном индийском штате Чхаттисгарх. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NDTV.

По его данным, ДТП произошло в ночь на четверг: возвращавшийся со свадьбы фургон, в котором находились порядка 50 человек, столкнулся с ехавшим ему навстречу грузовиком. Отмечается, что при аварии четыре человека погибли на месте, еще один скончался спустя некоторое время от тяжелых травм.

Остальные пассажиры фургона были доставлены в близлежащие медучреждения, где им продолжают оказывать необходимую помощь. Состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое.

Причина аварии пока остается неизвестна.

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