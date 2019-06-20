Несколько немецких политиков, в том числе глава города Кельн Генриетте Рекер и глава города Альтена Андреас Хольштайн, получили письма с угрозами убийством. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Koelner Stadt Anzeiger.

Как сообщает издание, автор анонимных электронных писем, адресованных Рекер и Хольштайну, угрожает "казнить" их и других политиков в 2020 году, если он до конца августа не получит 100 миллионов евро в биткоинах. Он предупреждает о "чистках", которые начались с убийства главы города Кассель Вальтера Любке.

И на Рекер, и на Хольштайна уже нападали ранее. Как напоминает таблоид Bild, в октябре 2015 года во время избирательной кампании правый экстремист Френк С. напал на Рекер с ножом и нанес ей тяжелые ранения. Ранее также сообщалось, что в ноябре 2017 года мужчина напал с ножом на Хольштайна, в результате чего политик получил ранение в шею и был госпитализирован. Следователи исходили из того, что злоумышленник имел политические мотивы.

Письмо для Рекер было представлено правоохранительным органам. Информацию передали земельному управлению уголовной полиции в Берлине, которая занимается расследованием этого дела.

Bild сообщает и о других угрозах. По данным таблоида, сотрудники правоохранительных органов в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания во время одного из обысков обнаружили список с именами 29 граждан, в том числе муниципальных политиков, некоторым из которых поступали угрозы убийством.

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