В индийском штате Гуджарат мужчина сумел прогнать льва, который напал на теленка. Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, опубликовал сайт Newsflare.

Внимание одного из жителей села привлекли перепуганные коровы, которые увидели хищника и бросились бежать. Выяснив причину переполоха, мужчина подобрал палку и швырнул ее в льва. Зверь тут же развернулся и пустился наутек, оставив стадо в покое.

По словам мужчины, в окрестностях много львов, поэтому ему не привыкать к подобным нападениям на скот. "В этих местах сосуществование с большими кошками превратилось в образ жизни", - заметил он, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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