В Сети появились кадры, на которых девятиэтажное жилое здание в Молдове рассыпается словно карточный домик.

Часть здания все-таки уцелела. Всех жильцов вовремя успели эвакуировать, обошлось без пострадавших, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Вполне возможно, что причиной обрушения могло стать аварийное состояние дома. Однако официальную версию ЧП еще не озвучили - для этого предстоит провести ряд экспертиз.

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