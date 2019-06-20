В южном индийском штате Тамилнад открылась начальная школа, в которой будет учиться всего лишь один ученик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Шестилетний первоклассник по имени Шива уже посещает класс, где с ним занимается учитель. В крошечный штат этого необычного учебного заведения включен еще директор школы, на котором лежит общее руководство учебным заведением, расположенном в отдаленной глубинке в небольшом населенном пункте Чиннакаллар. В нем живут рабочие чайных плантаций, для детей которых начальная школа была открыта 76 лет назад.

За прошедшее с 1943 года время там многое изменилось. В поселке тогда проживали более 300 человек, и в школе каждый год училось по 50 детей, рассказали газете Hindu в местном отделе образования. Сейчас население Чиннакаллара составляет всего 15 человек, остальные жители уехали искать выгодную работу в другие районы. Люди стали покидать поселок еще и по той причине, что жить там стало небезопасно из-за участившихся нападений диких слонов на дома.

Из-за отсутствия учеников старую школу недавно пришлось закрыть, а теперь - открывать снова по просьбе матери шестилетнего Шивы. Ходить в другую школу за 4 км от дома мальчику сложно и небезопасно, объяснила она. Женщине пошли навстречу, и школа возобновила работу. Не исключено, что она - единственная в Индии, где учится один ученик. Вопрос в том, сколь долго это продлится. Мать Шивы настойчиво убеждают все же перевести сына в ближайшую школу, где у него будут одноклассники. Если это произойдет, то учебное заведение в Чиннакалларе окончательно закроют. Учиться там будет некому.

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