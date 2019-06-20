В результате столкновения двух автобусов и мотоцикла в Барселоне пострадали 24 человека, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, столкновение произошло около 10 часов утра по местному времени на площади Испании. Как отмечает агентство, почти все пострадавшие, водитель мотоцикла и 23 пассажира автобусов, получили легкие травмы.

Местная полиция сообщила, что движение на площади уже восстановлено.

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