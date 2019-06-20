Если раньше духи и призраки, проявляющие активность посреди ночи, могли оставаться незамеченными, то теперь у многих людей имеются камеры видеонаблюдения, так что все паранормальные шалости остаются на записи.

Тимоти Вудрафф из Петоски (Мичиган, США) заявляет, что их город славится необъяснимыми явлениями, на сей же раз расшалившийся дух выбрал местом для игр двор домовладельца, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Поздно ночью по необъяснимым причинам повалилось растение, как будто его кто-то толкнул. Дальше может показаться, что визитёр угомонился, но нет - примерно через минуту в припаркованном автомобиле внезапно включился свет, а дверь открылась и закрылась сама по себе. Многие зрители, посмотревшие видеоролик, сходятся во мнении, что если упавшее растение ещё как-то можно объяснить, то вот странное поведение машины является более чем таинственным.

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