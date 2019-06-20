Многие ученики радуются наступлению каникул, а вот подростки из города Ченнай (Индия) настолько счастливы вернуться после отдыха в школу, что даже придумали по этому поводу праздник, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Так называемый "Автобусный День" - это первый день после каникул, и ученики, взгромоздившись на крышу автобуса, отправились в школу, вот только закончилось всё инцидентом, который многие зрители посчитали шокирующим.

Ехавший впереди автобуса мотоцикл резко затормозил, и водителю транспортного средства пришлось нажать на тормоз, так что школьники посыпались с крыши на дорогу.

К счастью, никто особенно сильно не пострадал, но неприятности у подростков всё равно возникли - полицейские вынесли им предупреждение и велели больше не создавать на дороге такие опасные ситуации.

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