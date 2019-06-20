В Египте сильный ветер унес в горы воздушный шар с одиннадцатью туристами. Об этом сообщило министерство гражданской авиации страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным ведомства, инцидент произошел ранним утром в четверг, 20 июня, в небе над древними храмами в предместьях Луксора. Сильные порывы ветра внезапно подхватили воздушный шар и унесли его в гористую местность, где он благополучно приземлился.

По данным телеканала Sky News Arabia, в корзине находились 11 человек: четыре туриста из Индии, пять - из Китая, один - подданный Великобритании и оператор шара - египтянин.



В результате поисково-спасательной операции с использованием самолета все путешественники были эвакуированы.

Это не первый подобный случай в египетском Луксоре, где полеты на воздушных шарах пользуются популярностью у отдыхающих. По словам сотрудников местных турфирм, каждое утро в небо поднимаются десятки воздушных шаров, в корзинах которых находятся около 400 туристов.



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