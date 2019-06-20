Власти города Ривьера-Бич во Флориде приняли решение заплатить выкуп в размере около $600 тыс. хакеру, который внедрил вредоносный вирус в компьютерные системы городских служб и парализовал их на три недели. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, городской совет Ривьеры-Бич проголосовал за то, чтобы выплатить злоумышленнику 65 биткойнов, эквивалентных приблизительно $600 тыс., из фондов страховых выплат. Хакер за выкуп обещал восстановить доступ в компьютерные системы городских служб. Полиция и пожарная служба вследствие хакерской атаки были вынуждены регистрировать вручную на бумаге в среднем 280 звонков, поступавших каждый день на телефон службы спасения 911.

Власти пришли к заключению, что им будет дешевле заплатить выкуп злоумышленнику. Временно исполняющий обязанности департамента интернет-технологий города Джастин Уильямс подсчитал, что самостоятельно устранение проблемы обойдется казне в сумму более $1 млн. В Ривьере-Бич проживает около 35 тыс. человек.

Телекомпания приводит данные фирмы Recorded Future, специализирующейся на кибербезопасности. Специалисты компании зарегистрировали с 2013 года хакерские атаки на компьютерные системы органов власти 170 городов, округов и штатов страны. Диверсии поразили, в том числе, 45 участков полиции.

Например, атака в городе Балтимор, начавшаяся 7 мая, привела к параличу тысяч служебных компьютеров и нарушению функционирования электронной почты, вывела из строя систему оплаты коммунальных услуг, платформу для риелторских сделок в режиме онлайн и многие другие сервисы. Неизвестные хакеры требовали около $100 тыс. в биткойнах, обещая после получения выкупа привести системы городских служб в норму.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!