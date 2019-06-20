Президент США Дональд Трамп на вопрос, готовят ли США удары по Ирану, заявил, что скоро это станет известно. Об этом сообщает агентство Рейтер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Скоро узнаете", - приводит агентство ответ Трампа.

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в

Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.



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