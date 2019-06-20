Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку.

Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az.

По его словам, он готов это сделать, если потребуется.

"Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость", - отметил Гахария.

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