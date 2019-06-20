https://news.day.az/world/1130873.html Глава МВД Грузии заявил о готовности уйти в отставку
Глава МВД Грузии заявил о готовности уйти в отставку
Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку.
Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az.
По его словам, он готов это сделать, если потребуется.
"Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость", - отметил Гахария.
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