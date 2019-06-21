https://news.day.az/world/1130876.html Появились кадры штурма парламента в Грузии - ВИДЕО
Появились кадры штурма парламента в Грузии - ВИДЕО
Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" опубликовал видео штурма парламента в Тбилиси, который устроили участники митинга за отставку председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.
Как передает Day.Az, на кадрах видно, как полиция пытается сдержать протестующих. Несмотря на это, толпа продолжает штурмовать здание и кидает в полицейских мусор.
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