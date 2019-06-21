https://news.day.az/world/1130882.html «Скоро узнаете»: Трамп о военном ударе по Ирану
«Скоро узнаете»: Трамп о военном ударе по Ирану
Американский лидер Дональд Трамп ответил на вопрос о возможном военном ударе США по Ирану.
Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По его словам, в скором времени об этом станет известно.
"Скоро узнаете", - подчеркнул Трамп.
Ранее иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике. По их словам, беспилотник США нарушил воздушную границу страны.
После этого Трамп заявил, что Иран совершил "очень большую ошибку".
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