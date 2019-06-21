Американский лидер Дональд Трамп ответил на вопрос о возможном военном ударе США по Ирану.

Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По его словам, в скором времени об этом станет известно.

"Скоро узнаете", - подчеркнул Трамп.

Ранее иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике. По их словам, беспилотник США нарушил воздушную границу страны.

После этого Трамп заявил, что Иран совершил "очень большую ошибку".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!