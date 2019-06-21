Британский подросток "в шутку" попросил мать, работающую врачом, послушать его стетоскопом и узнал, что болен смертельно опасной болезнью. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на семью, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что в 2016 году на тот момент 13-летний Джордж Эшби зашел к своей матери Амелии Барнетт на работу в больницу, после чего попросил "просто так" послушать сердца друг друга с помощью стетоскопа. Тогда женщина услышала громкий сердечный шум и решила, что сыну нужно дальнейшее обследование, однако не стала говорить ему о своих подозрениях.

Британка обратилась к семейному врачу, и после обследования выяснилось, что у мальчика была коарктация аорты - сосуд сузился с двух сантиметров до менее четырех миллиметров. Эшби установили стент, который расширил аорту до 13 миллиметров, однако ему может потребоваться еще одна операция в будущем.

"Нам очень повезло, что я тогда послушала сердце Джорджа. Возможно, именно это спасло ему жизнь. Он бы умер в течение года", - отметила Барнетт.

Она добавила, что за несколько месяцев до этого ее сыну стало труднее выполнять физические упражнения, а также он жаловался на боль в ногах, но других симптомов не было.

Теперь уже 16-летний Эшби начал пропагандировать регулярное обследование сердца в Великобритании, в пятницу вместе с матерью он проедет в 66-мильном велозабеге на острове Уайт в рамках компании по сбору денег для благотворительной организации Cardiac Risk in the Young (Сердечный риск у молодых). Им уже удалось собрать 2 253 фунтов на благотворительность.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!