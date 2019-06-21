Поставка российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию будет приурочена к третьей годовщине попытки военного переворота - 15 июля этого года. Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом дислокации ЗРК.

Отметит, что власти Турции неоднократно заявляли о том, что за попыткой военного переворота стоят США, так как именно в Штатах скрывается идеологический лидер террористической организации FETO Фетхуллах Гюлен.

Несмотря на все требования Турции об экстрадиции Гюлена, до сих пор США не выдали организатора попытки военного переворота.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

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