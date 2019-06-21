В Минске сегодня открываются II Европейские игры. В масштабном спортивном форуме примут участие 4 тыс. атлетов из 50 стран континента, сообщает Day.Az со ссылкой на Belta.by.

Столица Беларуси ранее никогда не принимала столь значимого спортивного события. За перипетиями борьбы на спортивных площадках будут следить не только в Европе, но во многих странах Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Соревнования по 15 видам спорта смогут увидеть более 500 млн телезрителей.

Яркой и красочной обещает стать церемония открытия II Европейских игр, которая начнется на стадионе "Динамо" в 20.00. Организаторы не раскрывают всех деталей предстоящего шоу, но известно, что запланировано несколько художественных блоков. Каждый из них посвящен какой-либо теме: преданиям и легендам, средневековому прошлому Беларуси, знаменитым писателям страны.

Над проведением церемонии работала международная режиссерская группа. Ее участники во многом смогли посмотреть на исторические события в современном стиле. Зрители при помощи специального приложения Opening Ceremony AR Minsk 2019 смогут увидеть шоу с эффектами дополненной реальности. На главной арене масштабного культурно-спортивного шоу выступят всемирно известная оперная певица Анна Нетребко и популярный певец Димаш Кудайберген из Казахстана.

Одним из главных событий церемонии станет зажжение огня II Европейских игр. Эстафета "Пламя мира" стартовала 3 мая в Риме и за 50 дней преодолела более 7 тыс. км. Факел игр на пути в Минск был поднят на высшую точку Европы гору Монблан. "Пламя мира" встречали в Словении, Австрии, Венгрии, Чехии, Словакии и Польше. В Беларуси огонь побывал в Брестской, Гродненской, Витебской, Могилевской, Гомельской и Минской областях.

Для Беларуси II Европейские игры - значимое не только спортивное, но и культурное событие. Выставки известных белорусских художников, музыкальные шоу, представления в Верхнем городе - все это смогут увидеть участники и болельщики форума. Запланировано более 50 культурных мероприятий, посвященных играм. Организаторы постарались за 2,5 года сделать все, чтобы гости и жители белорусской столицы в предстоящие десять соревновательных дней смогли получить яркие и незабываемые эмоции

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