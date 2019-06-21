В результате событий на проспекте Руставели пострадали десятки человек, как митингующих, так и представителей правоохранительных органов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт newsgeorgia.ge.

На рассвете небольшая группа участников акции - около 50 человек, переместилась с проспекта Шота Руставели к филармонии на улице Мелекишвили. Полицейские пытались помешать демонстрантам. В ответ они стали забрасывать представителей правоохранительных органов палками и камнями. Протестующие пытались вернуться на проспект Руставели, однако сотрудники МВД помешали им.

В настоящее время ситуация относительно спокойная. Возле здания парламента, где в ночь на пятницу митингующих разгоняли с помощью свето-шумовых гранат и водометов, идет уборка, там остается небольшое количество патрульной полиции.

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