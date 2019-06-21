https://news.day.az/world/1130991.html В России потерпел крушение вертолет - ВИДЕО
В России потерпел крушение вертолет - ВИДЕО
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае. В результате происшествия погиб пилот, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
По данным МЧС, ЧП произошло в Лабинском районе в станице Чамлыкская около 9:10 мск.
Вертолет принадлежит частному предпринимателю. Он проводил работы по опрыскиванию поля.
Причины и обстоятельства крушения вертолета устанавливаются. Для проведения проверки на место происшествия выехали следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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