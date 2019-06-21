Число пострадавших во время акций протеста, прошедших в четверг в Тбилиси, составило 240 человек, 102 из которых остаются в медицинских учреждениях. Об этом сообщил в пятницу замминистра здравоохранения Грузии Заза Бохуа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Всего на акциях пострадали 240 человек, из которых 102 остаются в клиниках", - цитирует его Первый канал Грузии.

По словам Бохуа, среди пострадавших - 80 полицейских. Сейчас хирурги делают операции двум раненым. Состояние одного из пострадавших стабильно тяжелое.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!