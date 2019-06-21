Наверное, практически каждый любитель гонок или простой подросток видел в 2003-м две первые части "Форсажа" - тогда это еще был блокбастер не об атомных подлодках и спасении мира, а о стритрейсинге и сопутствующем криминале. Правда, уже тогда режиссеры франшизы регулярно поставляли на экраны ошеломительно фантастические трюки на машинах - именно за них все и любили фильм.

Одной из самых культовых киносцен начала 2000-х стала эпичная погоня из "Двойного Форсажа": Пол Уокер развернул на автостраде свой "Мицубиси" Lancer Evo 7 и со средним пальцем в сторону товарища продолжил обгонять проезжавшие мимо машины.

Выглядит потрясающе, не так ли? Такова магия кино - ведь на самом деле эту сцену снимали далеко не на гоночной скорости. Как так вышло и почему Пол Уокер на самом деле едва тащился в этом моменте, рассказал эксперт Drivetribe Майк Ферни в шоу Mike's Mechanics, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

"Да, сегодня я буду тем самым парнем, который убивает секс в киношных сценах. Видите ли, заставить машину ехать задним ходом с такой скоростью - это надо умудриться, а Пол Уокер еще и обгонял кого-то. Давайте же изучим, настолько быстро вообще можно ехать задом и что же Брайан О'Коннор должен был сотворить со своим авто, чтобы добиться нужного эффекта.

Давайте начнем с того, что позволяет машинам в принципе менять скорость: с передач. Точнее, с передаточных чисел.

Передаточное число - это отношение количества зубцов на одной шестеренке к количеству зубцов на другой соединенной с ней шестеренке.

В трансмиссии машины передаточное число высчитывается путем соотношения числа зубцов ведомой шестеренки (снаружи коробки передач) к числу зубцов ведущей шестеренки (внутри коробки передач).

Давайте примем первую передачу в Evo 7 в качестве примера: в "Мицубиси" 14 зубцов на ведущей шестеренке и 41 - на ведомой. Передаточное число - 2,928. Оно означает, что на 2,928 оборота ведущей детали мы получим один оборот ведомой.

В процессе переключения передач это число будет снижаться. На пятой в Evo 7 соотношение составит 0,72 - на один оборот ведомой шестерни придется 0,72 оборота ведущей. Естественно, это позволит набрать солидную скорость.

Но как же рассчитать, насколько быстро можно ехать на каждой передаче?

Итак, вот что нужно:

передаточное число всей системы. Для ее нахождения нужно умножить передаточное число выбранной шестерни на предельное число главной передачи.

длина окружности колес. У Evo 7 диаметр вместе с шинами - 22 дюйма, это число нужно умножить на π.

и предельную скорость мотора. Для Evo 7 это 8000 об/мин.

Для расчета скорости нужно эти 8000 разделить на передаточное число всей системы и результат умножить на длину окружности колес.

Итак, насколько же быстро ехала "Мицубиси" Пола Уокера в той сцене?

Передаточное число шестерни для заднего хода в Evo 7 - 3,416. Поставьте это в выеденную формулу и получите 56,33 км/ч. Теперь снова вспоминаем, что он еще и разгонялся после разворота и обгонял трафик на шоссе - кажется, фильм пытался убедить нас, что машина ехала намного быстрее.

К слову, ограничение скорости на той дороге в Южной Флориде, где и снимали эту сцену, составляет 105 км/ч. Выходит, по логике фильма герой Пола Уокера непостижимым образом добрался до 113 км/ч. Если поставить эту скорость в выведенную формулу, то выйдет, что тогда передаточное число для шестерни заднего хода должно равняться 1,735. Легче сказать, чем поставить реальную деталь с таким показателем в машину.

Передаточное число первой и второй передачи специально подобрано для лучшего разгона - чтобы проще сдвигаться с места. Показатель в 1,735 занял бы место примерно между второй и третьей передачей. Вы когда-нибудь пробовали сдвинуться с места на третьей? Я б не советовал.

Если изучить материалы из фильма, можно узнать, что "Мицубиси" в картинке была полностью заводской под капотом. Следовательно, остальные машины в той сцене просто ехали очень медленно - явно не добирались даже до 50 км/ч, а Evo 7, скорее всего, гнал на максимум в 56 км/ч".

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