В Германии задержали мужчину, угрожавшего устроить взрыв
Полиция немецкого города Оснабрюк в земле Нижняя Саксония в среду задержала мужчину, который угрожал подорвать себя в Берлине. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила телерадиокомпания RBB.
Как сообщил министра внутренних дел земли Борис Писториус, выступая в пятницу в ландтаге, 33-летний выходец из Ливана угрожал причинить вред членам своей семьи. Мужчина был известен властям как преступник, ранее применявший насилие, его случай классифицировали как крайне рискованный в части домашнего насилия.
Полиция Оснабрюка подтвердила RBB, что сейчас мужчина находится на решеткой. Отмечается, что МВД Нижней Саксонии пока не рассматривает действия мужчины как политически мотивированные. Информации о том, что конкретно планировал злоумышленник, не приводится. Сам задержанный объявил правоохранителям, что хотел умереть "смертью мученика".
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