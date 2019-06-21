https://news.day.az/world/1131136.html Продавщица избила бывшую коллегу за попытку кражи - ВИДЕО
Продавщица избила бывшую коллегу за попытку кражи - ВИДЕО
В подмосковном городе Шатуре сотрудница магазина "Пятёрочка" напала на свою бывшую коллегу. По её словам, после увольнения та решила больше не оплачивать покупки и её многократно ловила служба безопасности торговой сети.
Как стало известно Лайфу, при посещении магазина 18 июня экс-работница "Пятёрочки" начала класть продукты к себе в карманы. На кассе её попытались задержать и проводить в служебное помещение, она вырвалась и начала скидывать товары с полок. Тогда сотрудники решили применить силу, передает Day.Az.
Сотрудники "Пятёрочки" решили написать на женщину заявление в полицию.
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