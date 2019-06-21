Последний раз иранские военные предупредили беспилотник США за 10 минут до того, как он был сбит, сообщил командующий воздушно-космическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее иранские СМИ опубликовали снимки обломков, предположительно, сбитого вооруженными силами Ирана в четверг беспилотника. соответствующие публикации были сделаны агентством Tasnim и телерадиокорпарацией IRIB.

Хаджизаде повторил озвученную постпредством Ирана в ООН информацию о том, что иранские военные посылали беспилотнику предупредительные сигналы, и уточнил, что последнее предупреждение было сделано в 3.55, то есть за 10 минут до того, как был сбит беспилотник.

"Последнее предупреждение разведывательному беспилотнику США силы противовоздушной обороны Ирана сделали в 3.55, однако, поскольку они проигнорировали их, беспилотник был сбит в 4.05 (по местному времени)", - цитирует Хаджизаде агентство Tasnim. По его словам, наличие этих обломков является доказательством того, что беспилотник США нарушил воздушное пространство Ирана.

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