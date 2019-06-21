Дональд Трамп признал, что готовился отдать приказ об ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что распорядился отменить планировавшиеся удары по Ирану, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В понедельник они (Иран) сбили беспилотник в международных водах. Вчера вечером мы были полностью готовы к возмездию - по трем различным объектам, но я спросил, сколько людей погибнет. Сто пятьдесят человек, сэр, ответил мне генерал. За десять минут до удара я его остановил - это непропорциональный ответ на то, что сбит беспилотник", - написал Трамп в Twitter.
"Я не тороплюсь, наши вооруженные силы восстановлены, обновлены, готовы действовать, они с большим отрывом лучшие в мире. Санкции "кусаются", вчера добавлены новые. Иран никогда не сможет получить ядерное оружие против США и мира!", - добавил Трамп.
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