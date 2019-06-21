https://news.day.az/world/1131179.html В Нидерландах два легких самолета столкнулись в воздухе
В Нидерландах два легких самолета столкнулись в воздухе
Два легких самолета Piper Cub, выполнявших групповой полет, столкнулись в небе над нидерландской провинцией Северный Брабант на юге страны, два человека погибли, сообщает портал Dutch News.
Инцидент произошел с двумя самолетами, которые входили в парк воздушных судов авиационного музея Vliegend Museum Seppe. Оба воздушных судна покинули аэропорт Бреда около 10 часов утра по местному времени, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным агентства ANP, один из самолетов потерпел крушение, два человека, находившихся на борту, погибли. Другому Piper Cub удалось приземлиться, два его пилота госпитализированы. Как отмечает издание, за штурвалом обоих самолетов находились опытные пилоты.
Расследование в связи со случившимся проводит Совет по безопасности Нидерландов.
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