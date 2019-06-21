Два легких самолета Piper Cub, выполнявших групповой полет, столкнулись в небе над нидерландской провинцией Северный Брабант на юге страны, два человека погибли, сообщает портал Dutch News.

По данным агентства ANP, один из самолетов потерпел крушение, два человека, находившихся на борту, погибли. Другому Piper Cub удалось приземлиться, два его пилота госпитализированы. Как отмечает издание, за штурвалом обоих самолетов находились опытные пилоты.

Расследование в связи со случившимся проводит Совет по безопасности Нидерландов.