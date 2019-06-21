https://news.day.az/world/1131181.html Emirates и Flydubai изменили маршруты из-за ситуации в Персидском заливе
Emirates и Flydubai изменили маршруты из-за ситуации в Персидском заливе
Эмиратские авиакомпании Emirates и Flydubai изменили маршруты своих рейсов после того, как власти США запретили американским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом, сообщает в пятницу эмиратское издание Khaleej Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В свете сложившейся ситуации Emirates приняли меры предосторожности, включая перенаправление всех рейсов из зон потенциального конфликта", - приводит издание слова представителя Emirates.
При этом, по данным интернет-сервиса по отслеживанию полетов flightradar24.com, Emirates продолжает совершать полеты над материковой частью Ирана и Оманским заливом.
"Мы внесли изменения в некоторые из существующих маршрутов полетов в регионе в качестве меры предосторожности", - цитирует издание заявление авиакомпании Flydubai.
В свою очередь, эмиратская авиакомпания Etihad из Абу-Даби заявила, что примет решение по поводу изменения маршрутов, после того как детально изучит указания, полученные американскими авиакомпаниями от управления гражданской авиации (FAA) США.
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